Звездный российский игрок НХЛ перенес операцию и пропустит начало сезона

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский перенес операцию, сообщает клубная пресс-служба.

Голкипер россиянин перенес микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела спины и пропустит два месяца регулярного чемпионата НХЛ.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Василевский принял участие в 60 матчах. Его коэффициент надежности составил 2,65, а процент отраженных бросков — 0,915. Российский голкипер выступает за «Тампу» с 2014 года.

Андрей Василевский вместе с »Тампой» дважды завоевывал Кубок Стэнли (2020 и 2021). Вратарь становился обладателем «Везины Трофи» и «Конн Смайт Трофи». Чемпион мира 2014 года в составе сборной России. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Василевский выступал за уфимский «Салават Юлаев».

Ранее форвард «Тампы» Никита Кучеров заявил, что равняется на партнера по команде Василевского.