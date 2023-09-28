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Депутат Журова назвала абсурдом претензии канадки Дюамель к российским фигуристам

Депутат Журова назвала абсурдом претензии канадки Дюамель к Климову и Столбовой

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Максим Блинов/РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что слова канадки Меган Дюамель, намекнувшей на странное поведение пары Ксении Столбовой и Федора Климова на ОИ-2014, связаны с незнанием того, как врачи работают с профессиональными спортсменами.

По ее словам, Климов и Столбова за закрытыми дверьми могли проходить физиопроцедуры, а не делать что-либо еще.

«Что могут делать врачи со спортсменами во время соревнований? Массаж, например. Или какие-то терапевтические процедуры, это все не запрещено. Они что, должны все это при открытых дверях делать? Ну это же абсурд. У каждой страны есть свои способы восстановления или подготовки, свои методики, и это нормально, что про них не рассказывают. В свое время меня врач сборной Китая спас, когда на соревнованиях у меня забилась нога, сделав иглоукалывание. Поэтому придумать здесь могут что угодно, им надо подогревать фон из-за дела Валиевой», — заявила Журова.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

Ранее в CAS сообщили, что не знают, когда будет вынесен вердикт по делу Камилы Валиевой.

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