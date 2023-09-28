Футболист «Зенита» Изидор назвал имя легенды российского футбола

Французский нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор назвал форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбу легендой российского футбола, передает «Чемпионат».

«Я сохраню о нем приятные воспоминания. Думаю, в России Дзюба – настоящая легенда, и это достойно уважения», — сказал Изидор.

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Летом 2022 года он перешел в турецкую «Адану Демирспор». Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне форвард провел в Российской премьер-лиге семь матчей, забив два мяча.

«Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России занимает шестое место, набрав 15 очков. Лидирует в турнире «Краснодар» (21).

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