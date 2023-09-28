Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Футболист «Зенита» Изидор назвал имя легенды российского футбола

Футболист «Зенита» Изидор: Дзюба в России — настоящая легенда

close
100%
Игорь Руссак/РИА Новости

Французский нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор назвал форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбу легендой российского футбола, передает «Чемпионат».

«Я сохраню о нем приятные воспоминания. Думаю, в России Дзюба – настоящая легенда, и это достойно уважения», — сказал Изидор.

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Летом 2022 года он перешел в турецкую «Адану Демирспор». Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне форвард провел в Российской премьер-лиге семь матчей, забив два мяча.

«Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России занимает шестое место, набрав 15 очков. Лидирует в турнире «Краснодар» (21).

Ранее экс-футболист «Зенита-2» ответил на вопрос о самом кайфовом футболисте.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях