В ЦСКА сделали заявление после интервью Марио Фернандеса

Главный специалист по международным отношениям в ЦСКА Максим Головлев заявил, что клуб никогда не выходил из переговоров по возвращению защитника Марио Фернандеса. Его слова передает Sport24.

«Мне было больно и неприятно видеть сегодня это интервью, снова получать вопросы. Я не понимаю и не хочу понимать, зачем вся эта неправда: мы никогда из переговоров не выходили, и даже когда мне показали подпись Марио в контракте с другим клубом, я надеялся, что она ненастоящая, и уговаривал его одуматься. Больше мне добавить нечего — и я не понимаю, зачем мы вновь поднимаем эту тему. Как говорится, уходя — уходи», — сказал Головлев.

7 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» по «джентельменскому соглашению» с армейцами. Позже, чтобы вернуть игрока, москвичи должны были заплатить компенсацию, но не сделали этого.

Ранее Марио Фернандес назвал главной ошибкой за год свой уход из ЦСКА.