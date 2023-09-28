В РФС рассказали о месте проведения матча с Камеруном

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о месте проведения товарищеского матча национальной команды против сборной Камеруна. Его слова передает РИА Новости.

«Планируем провести два матча в октябре, дадим официальный комментарий после того, как договоримся. Не хочу в принципе комментировать этот момент, это неправильно. Есть разная информация, у нее разная степень достоверности», — сказал Митрофанов.

Встреча пройдет 12 октября на домашнем стадионе столичного «Динамо» - «ВТБ Арене».

Сборные России и Камеруна лишь дважды встречались друг с другом. В 1994 году россияне на групповой стадии чемпионата мира разгромили африканскую команду со счетом 6:1. В 2011 году Россия и Камерун провели товарищеский матч в Австрии и разошлись ничьей 0:0.

12 октября национальная команда России выйдет на поле против сборной Камеруна в Москве.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее российский тренер назвал, при каких условиях РФС можно переходить в Азию.