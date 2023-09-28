Нападающий «Локомотива» Дзюба был оштрафован после матча с «Зенитом»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о наказании для нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы после прошедшего матча с «Зенитом». Его слова передает «Матч ТВ».

«В матче «Зенит» — «Локомотив» зафиксировано два выхода за пределы технической зоны с выходом на поле после 90‑й минуты. Нарушения зафиксированы со стороны нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и старшего тренера московской команды Левина. Оба оштрафованы на 10 тысяч рублей. «Локомотив» за массовое появление на поле оштрафован на 50 тысяч», — сказал Григорьянц.

Дзюба вместе с партнерами по команде отпраздновал взятие ворот Михаила Кержакова в случае со вторым голом. Форвард выбежал на поле, к этой минуте он уже был заменен и не имел на это права.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:1.Счет открыл в середине первого тайма Матео Кассьерра. После перерыва отличились Максим Глушенков и Наир Никнизян, забивший победный гол в добавленное время.

После матча «Зенита» и «Локомотива» Артем Дзюба, отвечая на вопрос о конфликте с Сергеем Семаком, спросил: «Кто это?».

Ранее экс-игрок «Спартака» предсказал Дзюбе статус изгоя.