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Гаджиев высказался о ситуации с возможным переходом РФС в Азию

Тренер Гаджиев: вопрос с переходом России в Азию не закрыт

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Знаменитый российский тренер Гаджи Гаджиев, сейчас являющийся президентом выступающего в Первой лиге махачкалинского «Динамо», считает, что, несмотря на решение УЕФА допустить к международным соревнованиям юношеские сборные России по футболу, вопрос о переходе Российского футбольного союза в конфедерацию Азии еще не закрыт.

«Думаю, не закрывают, поскольку все равно санкции остаются, и неизвестно, когда все эти события закончатся. А отношусь я к переходу спокойно. Главное, чтобы было принято верное решение. А это зависит от того, насколько точно будет оценена ситуация. Она непростая, сложная, потому что уйти из Европы — не значит, что в Азии у тебя будет все окей. К примеру, та же самая Япония, как Польша, скажет, что мы не хотим играть. Может же быть такое, верно?! Поэтому анализ так долго и идет, а Российский футбольный союз не принимает поспешного решения. Слишком много «но», слишком много вопросов», — считает Гаджиев.

УЕФА частично снял санкции с мужской и женской юношеских сборных России (до 17 лет) и допустил их до участия в отборочных турнирах к чемпионату Европы 2024 года, но без национальных флага и гимна. При этом уже семь стран объявили бойкот и отказываются играть с российскими командами.

Ранее ветеран сборной СССР обратился к международным футбольным организациям.

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