Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Колосков предсказал «стихийную анархию по бойкотам» после допуска девушек на ЧЕ

Колосков считает, что УЕФА не перенесет из Швеции женский чемпионат Европы

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен был продумать, как практически организовать допуск российских юношеских команд в отбор к чемпионату Европы. Об этом он заявил ТАСС.

«В этих условиях УЕФА должен был бы продумать второй шаг — как развивать на практике решение, этого сделано не было, поэтому сейчас начнется стихийная анархия по бойкотам и отказам, то есть будет как снежный ком. Никто ничего переносить не будет, а вот что будет делать УЕФА — для меня большой вопрос. Но я думаю, что из Швеции не будут сейчас переносить турнир», — сказал Колосков.

Финальная часть чемпионата Европы по футболу среди девушек не старше 17 лет пройдет в Швеции в мае 2024 года. Принимающая сторона уже отказалась допускать женскую сборную России U17 для участия в турнире.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков, не старше 17 лет. Они будут выступать без флага и гимна.

Ранее ветеран сборной СССР обратился к международным футбольным организациям.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях