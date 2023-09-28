Колосков предсказал «стихийную анархию по бойкотам» после допуска девушек на ЧЕ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен был продумать, как практически организовать допуск российских юношеских команд в отбор к чемпионату Европы. Об этом он заявил ТАСС.

«В этих условиях УЕФА должен был бы продумать второй шаг — как развивать на практике решение, этого сделано не было, поэтому сейчас начнется стихийная анархия по бойкотам и отказам, то есть будет как снежный ком. Никто ничего переносить не будет, а вот что будет делать УЕФА — для меня большой вопрос. Но я думаю, что из Швеции не будут сейчас переносить турнир», — сказал Колосков.

Финальная часть чемпионата Европы по футболу среди девушек не старше 17 лет пройдет в Швеции в мае 2024 года. Принимающая сторона уже отказалась допускать женскую сборную России U17 для участия в турнире.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков, не старше 17 лет. Они будут выступать без флага и гимна.

Ранее ветеран сборной СССР обратился к международным футбольным организациям.