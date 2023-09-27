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Легенда ЦСКА назвал Карпина грубым словом

Экс-игрок ЦСКА Пономарев назвал тренера сборной России Карпина идиотиной

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что российским командам нельзя возвращаться на международную арену без национальных атрибутов — флага и гимна.

По его словам, решение исполкома УЕФА о допуске до международных турниров российских юношеских сборных в возрасте до 17 лет необходимо проигнорировать.

«Зачем это нужно — без флага и гимна? Зачем унижаться перед ними? Отрубили они все, так отрубили. В Азию мы не пошли — может быть и правильно, что не пошли, а то бы застряли там. Это вы к Карпину обращайтесь, это он скажет, что надо играть. Тоже, идиотина. Молодежь нашу призывает, чтобы играли за рубежом. Куда же это годится? И председатель РФС ему поддакивает. Совсем уже сдурели что ли? Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы мы играли без флага и гимна», — заявил Пономарев.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

Ранее Владимир Пономарев раскритиковал решение Швеции о недопуске женской сборной России на Евро-2024.

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