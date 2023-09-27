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Экс-игрок «Спартака: в УЕФА хотят возвращения России

Экс-полузащитник «Спартака» Аленичев: в УЕФА хотят возвращения России

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РИА Новости

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал решение Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить юношеские сборные России до 17 лет к международным турнирам, заявив, что в организации хотят возвращения российских футболистов, передает Sport24.

«В организации на самом деле хотят возвращения России. Причем поступательное движение заметно. Следующими по логике вещей должны быть молодежные и женские сборные», — сказал Аленичев.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако, они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

Ранее в Швеции отреагировали на допуск российских футболистов к международным матчам.

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