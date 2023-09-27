Форвард «Спартака» прокомментировал поражение от «Сочи»

Нападающий «Спартака» Шейн Принс прокомментировал поражение от «Сочи» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова передает Legalbet.

«Да, мы создали много моментов, их вратарь сыграл хорошо, но в целом провели ужасную игру. Я никогда за свою профессиональную карьеру не видел, чтобы так часто теряли шайбу. Мы отдавали ее сопернику везде, играли очень медленно. Я думаю, что в прошлой игре все было примерно так же», — сказал Принс.

Встреча завершилась победой «Сочи» со счетом 3:2. После 11 проведенных матчей красно-белые располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 13 очков. «Сочи» занимает пятое место на Западе, заработав 14 баллов. В следующем матче «Спартак» сыграет с череповецкой «Северсталью». Игра состоится 28 сентября. Стартовое вбрасывание назначено на 19:00 по московскому времени.

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