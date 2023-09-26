Англия откажется играть с юношескими футбольными командами России в случае их допуска

Английские команды не станут играть с российскими юношескими сборными в случае допуска последних к международным турнирам после предложения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом говорится в заявлении Английской футбольной ассоциации, которое приводит The Times.

«Мы не поддерживаем позицию по допуску России к соревнованиям УЕФА. Наша позиция остается неизменной: команды Англии не будут играть против российских команд», — говорится в заявлении.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в УЕФА объяснили решение допустить к турнирам сборные России до 17 лет.