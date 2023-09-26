В США считают, что Овечкин уже не тот игрок, способный быть лучшим в команде уровня плей-офф

The Athletic разобрал игру в атаке «Вашингтон Кэпиталз» и раскритиковал нападающего Александра Овечкина за игру без шайбы.

«На протяжении всей своей карьеры Овечкин всегда довольно беспечно относился к игре без шайбы, но в прошлом сезоне это достигло новых низов. Он жульничает ради нападения, это не ново. Новым является то, что теперь он меньше играет с шайбой. Он стал нападающим ниже среднего уровня в вопросе ввода шайбы в чужую зону. Он просто больше не тот игрок, который может быть лучшим в команде уровня плей-офф», — говорится в статье.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее сообщалось, что в «Вашингтоне» не рады высказываниям Кузнецова в интервью.