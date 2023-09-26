Экс-игрок сборной России посоветовал игроку «Локомотива» обратиться к психологу

Бывший игрок и главный тренер сборной России Игорь Корнеев высказался об излишней эмоциональности защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, которая приводит к его удалениям в матчах. Его слова передает «Матч ТВ».

«Действительно, может, парню сходить к психологу? Иногда не понимаешь, почему он плачет или смеется. Таких карточек у него очень много. Над этим надо работать.

По самоотдаче к нему нет претензий. Он отрабатывает, делает разницу. Но такие моменты играют очень плохую роль в его карьере», — сказал Корнеев.

24 сентября «Локомотив» на выезде обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Счет открыл в середине первого тайма Матео Кассьерра. После перерыва отличились Максим Глушенков и Наир Никнизян, забивший победный гол в добавленное время. После того, как защитник отправил мяч в сетку ворот Михаила Кержакова, он снял футболку и эмоционально отпраздновал взятие ворот, за что получил желтую карточку. Через несколько минут Тикнизян получил второе предупреждение и был удален за неспортивное поведение.

В сезоне 2021/22 у Тикнизяна было два удаления (в Кубке и чемпионате).

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