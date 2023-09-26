Стало известно, сколько президент киевского «Динамо» заплатил за лечение Милевского

Журналист Константин Андриюк в своих социальных сетях опубликовал счет на оплату лечения бывшего нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Милевского, которое осуществляет президент клуба Игорь Суркис. Согласно данным документа, менеджер уже потратил на лечение футболиста порядка 273 тыс.рублей. Это включает в себя недельное пребывание футболиста в больнице, а также консультации, лекарства, лабораторные и диагностические исследования.

25 сентября экс-футболист Александр Алиев сообщил, что Милевский был госпитализирован из-за проблем с алкоголем.

Нападающий защищал цвета киевского «Динамо» с 2002 по 2013 год и трижды становился чемпионом страны. Также он известен по выступлениям за ленинградский «Тосно», брестское «Динамо» и украинский «Минай». Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 году. На его счету 50 матчей в составе сборной Украины.

За время карьеры Милевский неоднократно попадал в спортивные скандалы: подавляющая их часть была связана со склонностью футболиста к разгульному образу жизни.

Ранее Милевский сравнил сборные России и Украины.