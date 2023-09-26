Стала известна команда, которую хочет тренировать Зидан

Известный тренер Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру. Об этом сообщает Todofichajes.

По информации источника, специалист хочет возглавить национальную команду Франции. Он хочет тренировать только французскую сборную. Отмечается, что Зидан собирается дождаться окончания чемпионата Европы 2024 года, после чего будет возможен вариант его назначения. Сейчас французскую сборную тренирует Дидье Дешам, который в 2018 году привел национальную команду к первому месту на прошедшем в России чемпионате мира.

Французский специалист тренировал мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу в Примере, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Также Зидан выигрывал Лигу чемпионов в качестве игрока «Реала» в 2002 году.

Ранее Зиден не исключил, что когда-нибудь будет тренировать Килиана Мбаппе.