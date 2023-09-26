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Газзаев о скандальном ответе Дзюбы на вопрос о Семаке: Артем показал себя недалеким

Тренер Газзаев назвал Дзюбу недалеким за ответ на вопрос о Семаке

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев резко ответил на скандальное высказывание нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака. Слова Газзаева передает «Спорт-Экспресс».

Дзюба после матча «Зенит» — «Локомотив» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не знает Семака.

«Именно под руководством Семака Дзюба завоевал золотые медали РПЛ. Так ты ему должен быть благодарен, а почему-то затаил обиду. Дзюба хотел этой фразой унизить Семака? Но что получилось? Показал себя каким-то недалеким человеком. Унизил сам себя!» — сказал Газзаев.

Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Ранее экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал скандальный ответ Дзюбы на вопрос о Семаке.

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