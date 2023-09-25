Слуцкий не поддержал Дзюбу после его слов о Семаке

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» не поддержал форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбу после его слов в адрес наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака.

Дзюба после матча «Зенит» — «Локомотив» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не знает Семака.

«Не согласен с Артемом в данном случае. В этой истории я его не поддерживаю. Во-первых, победители должны быть великодушны — они выиграли эту игру. Во-вторых, история тренер-игрок настолько всегда многогранна и настолько разная, что у всех могут быть абсолютно любые реакции, но все равно, мне кажется, это неправильно, когда ты об этом говоришь. Я и Артему говорил, что не согласен.

Артем — умный парень, это 100 процентов, но бывают моменты, что настолько зашкаливает эмоциональная составляющая, даже эгоцентризм. И он не может себя сдержать в определенных ситуациях. Периодически эго у людей превалирует над разумом», — заявил тренер.

Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Ранее Орлов назвал Дзюбу откровенным хамом.