Гимнастка Мельникова показала кадры с тренировки

Олимпийская чемпионка 2020 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова опубликовала в своем Telegram-канале новое видео.

Спортсменка показалась перед подписчиками в тренировочном зале, после чего перевела камеру на одну из гимнасток, находившуюся в этот момент на бревне.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро. За свою карьеру Мельникова выиграла золото чемпионата мира — 2021 в многоборье, дважды завоевывала серебряные медали на мировых первенствах.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого ряд спортивных организаций исключил россиян из состава участников международных соревнований.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее гимнастка Лала Крамаренко эффектно станцевала на пляже.