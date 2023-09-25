В Финляндии рассказали, когда вернут сборную России на ЧМ по хоккею

Харри Нуммела, президент Федерации хоккея Финляндии, в интервью изданию Ilta-Sanomat заявил, что сборная России может быть допущена к участию на чемпионате мира только после завершения боевых действий на территории Украины.

По его словам, позиция международного хоккейного сообщества в вопросе о потенциальном возвращении российской сборной остается последовательной.

«Линия международного хоккея была ясна и остается такой. Для того, чтобы Россия и Белоруссия вернулись, спецоперация (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ) должна быть завершена», — заявил Нуммела.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила Федерацию хоккея России (ФХР) от участия на чемпионате мира в 2022 году, это решение продолжает действовать до сих пор.

Ранее вратарь ЦСКА Иван Федотов заявил, что больше не думает об отъезде в НХЛ.