Эксперт-марафонец рассказала, какими должны быть кроссовки для бега

Спортивный консультант, обладательница первого взрослого разряда по легкой атлетике и эксперт «Спортмастер PRO» Галина Прокопьева высказалась о том, какими должны быть кроссовки для бега. Она разъяснила «Газете.Ru» нюансы подбора обуви, которая будет максимально удобная и не навредит ногам.

«Кроссовки для бега должны быть мягкими и легкими. При этом разные модели отличаются друг от друга типом поверхности, по которой в них лучше бегать. Так, для пересеченной местности необходима обувь с агрессивным рисунком протектора, который защитит ногу от скольжения и мелких неровностей. А для бега по асфальту — кроссовки с максимально возможной амортизацией (обычно она достигается с помощью пены в среднем слое подошвы), которая снизит ударную нагрузку на суставы.

Также большую роль играет материал верха. Он должен быть синтетическим и сетчатым — такая обувь лучше всего отводит излишки тепла и влаги, что делает бег более комфортным. Для пробежек в дождливую погоду или после дождя лучше всего подойдут кроссовки со специальной мембраной — она не пропускает воду, но дает свободно проходить воздуху и водяному пару.

Важно отметить, что кроссовки для бега должны быть на 5-7 мм больше вашей ступни с надетым носком, поскольку нога в процессе бега отекает и слегка увеличивается в размере. Слишком плотно сидящая обувь легко приведет к возникновению мозолей и болевым ощущениям.

В небеговых кроссовках бегать нельзя — они иначе сидят на ноге, не дышат, а их подошва не может обеспечить комфорт и безопасность бегуна. Все-таки кроссовки — это основа для любых беговых тренировок, а для занятий спортом нужна специальная обувь.

При этом бег босиком допустим, поскольку стопы выступают в роли природного амортизатора. Однако, чтобы не навредить своему здоровью, бегать босиком лучше спортсменам, у которых уже есть определенный уровень беговой подготовки. И лучше не перебарщивать: пробежать так два круга по стадиону может быть даже полезно, особенно для укрепления стоп, но бежать босыми ногами всю дистанцию в несколько километров небезопасно, особенно для здоровья суставов», — сказала Прокопьева.

Ранее легкоатлетка Клишина призвала российских спортсменов соглашаться с условиями МОК.