Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт-марафонец рассказала, какими должны быть кроссовки для бега

Марафонец Прокофьева рассказала, что кроссовки для бега должны быть мягкими

close
100%
PUMA/Adidas/Lamoda

Спортивный консультант, обладательница первого взрослого разряда по легкой атлетике и эксперт «Спортмастер PRO» Галина Прокопьева высказалась о том, какими должны быть кроссовки для бега. Она разъяснила «Газете.Ru» нюансы подбора обуви, которая будет максимально удобная и не навредит ногам.

«Кроссовки для бега должны быть мягкими и легкими. При этом разные модели отличаются друг от друга типом поверхности, по которой в них лучше бегать. Так, для пересеченной местности необходима обувь с агрессивным рисунком протектора, который защитит ногу от скольжения и мелких неровностей. А для бега по асфальту — кроссовки с максимально возможной амортизацией (обычно она достигается с помощью пены в среднем слое подошвы), которая снизит ударную нагрузку на суставы.

Также большую роль играет материал верха. Он должен быть синтетическим и сетчатым — такая обувь лучше всего отводит излишки тепла и влаги, что делает бег более комфортным. Для пробежек в дождливую погоду или после дождя лучше всего подойдут кроссовки со специальной мембраной — она не пропускает воду, но дает свободно проходить воздуху и водяному пару.

Важно отметить, что кроссовки для бега должны быть на 5-7 мм больше вашей ступни с надетым носком, поскольку нога в процессе бега отекает и слегка увеличивается в размере. Слишком плотно сидящая обувь легко приведет к возникновению мозолей и болевым ощущениям.

В небеговых кроссовках бегать нельзя — они иначе сидят на ноге, не дышат, а их подошва не может обеспечить комфорт и безопасность бегуна. Все-таки кроссовки — это основа для любых беговых тренировок, а для занятий спортом нужна специальная обувь.

При этом бег босиком допустим, поскольку стопы выступают в роли природного амортизатора. Однако, чтобы не навредить своему здоровью, бегать босиком лучше спортсменам, у которых уже есть определенный уровень беговой подготовки. И лучше не перебарщивать: пробежать так два круга по стадиону может быть даже полезно, особенно для укрепления стоп, но бежать босыми ногами всю дистанцию в несколько километров небезопасно, особенно для здоровья суставов», — сказала Прокопьева.

Ранее легкоатлетка Клишина призвала российских спортсменов соглашаться с условиями МОК.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях