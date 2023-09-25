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Украинец Алиев сравнил зарплаты в киевском «Динамо» и «Локомотиве»

Украинец Алиев назвал идентичными зарплаты в киевском «Динамо» и «Локомотиве»

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РИА Новости

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев в интервью журналистке Ксении Больбот заявил, что получал в киевском «Динамо» и московском «Локомотиве» примерно одинаковые деньги.

По его словам, разница заключалась чаще всего в бонусных выплатах, которые в российской команде были больше.

«Везде одинаково, в «Локомотиве», «Динамо» и «Анжи». В «Локомотиве» чуть-чуть больше, потому что были бонусы за игры. В «Динамо» у меня была конкретная зарплата. Если бы мы не вылетели с «Анжи», то у меня была бы в два раза больше зарплата. Примерно €100 тыс. я получал. За две игры с «Валенсией» премия была $45 тысяч», — заявил Алиев.

Алиев перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За «железнодорожников» уроженец Хабаровска провел 25 матчей, в которых отметился 15 голами.

За махачкалинский «Анжи» Алиев выступал с 2014 по 2015 год, сыграв 22 матча и отличившись тремя забитыми мячами.

Ранее защитник петербургского «Зенита» Родригао назвал провалом поражение «Локомотиву» в матче 9-го тура РПЛ.

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