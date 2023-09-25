Быстров оценил работу судьи в матче «Зенит» — «Локомотив»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров в интервью «Матч ТВ» заявил, что бригада арибтров во главе с Владимиром Москалевым отлично отсудила центральный матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и столичным «Локомотивом».

По его словам, драка в концовке игры состоялась не из-за действий рефери.

«Москалев отлично отсудил, не из-за него началась потасовка. Да, может быть где-то он не показал одну-две желтые карточки, но мы же сами просим зрелищный футбол», — заявил Быстров

Матч «Зенит» — «Локомотив» завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист «Локомотива» Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Ранее экс-директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал победу над «Зенитом».