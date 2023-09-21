Кокорин впервые с 2018 года забил в еврокубке

В эти минуты на стадионе «Епет Арена» в Праге продолжается матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между местной «Спартой» и кипрским «Арисом». Идет первый тайм. Счет 1:0 в пользу команды из Кипра.

На 11-й минуте российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин открыл счет в матче, реализовав 11-метровый удар. Это первый гол Кокорина в еврокубках с 2018 года.

13 сентября «Арис» официально объявил о возвращении из итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также форвард в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи». По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кокорина составляет €1 млн.

Ранее трансфер Кокорина назвали самым нелепым за всю историю «Фиорентины».