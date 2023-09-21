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Экс-форвард ЦСКА заявил, что игрокам сборной России нельзя недооценивать Камерун

Экс-футболист Масалитин призвал сборную России отказаться от недооценки Камеруна

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ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в предстоящем товарищеском матче против национальной команды Камеруна не должно быть никакой недооценки оппонента.

По его словам, в последнее время уровень сборных заметно выровнялся, из-за чего нельзя делить соперников на слабых и сильных.

«На сегодняшний момент не осталось слабых сборных — надо со всеми играть и со всеми показывать свою силу. Нет никакой разницы — Камерун, Иран или еще кто-то. Если начнешь делить соперников на сильных и слабых, то ничего не получится. Поэтому надо выходить и с первой минуты доказывать, что ты готов играть за сборную. А кто выходит против тебя, вообще интересовать не должно, какая разница?» — заявил Масалитин.

21 сентября Российский футбольный союз (РФС) анонсировал матч России и Камеруна, поединок запланирован на 12 октября. В своем последнем матче российская команда сыграла вничью с Катаром (1:1).

Ранее экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что в скором времени сборная России вернется на турниры.

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