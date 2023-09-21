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Журналист ESPN назвал точную дату, когда Овечкин забросит 850-ю шайбу в НХЛ

ESPN: Овечкин забьет 850-й гол в НХЛ 18 января 2024 года в матче с «Сент-Луисом»

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USA TODAY Sports/Reuters

Журналист Грег Вышински в статье на портале ESPN выразил мнение, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросит 850-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 18 января 2024 года в матче регулярного чемпионата против «Сент-Луис Блюз».

«На счету Овечкина 822 гола за карьеру, это второй показатель за всю историю и он находится в пределах досягаемости от рекорда Гретцки (894 гола). Мы проанализировали последние три полных сезона Овечкина и вычислили среднее количество игр, в которых он забил свой 28-й гол во всех из них. Следовательно, мы смело прогнозируем, что Овечкин забьет 850-й гол 18 января 2024 года», — написал Вышински.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее в НХЛ ответили, навредит ли погоня Овечкина за Гретцки «Вашингтону».

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