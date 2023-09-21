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Игрок «Зенита» рассказал, как Кадыров ударил его в живот

Защитник Адамов о встрече с Кадыровым: подошел для фото, он ударил меня в живот

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ФК «Зенит»

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», рассказал в интервью Sport24 о знакомстве с президентом Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

«Когда еще играл за молодежку «Ахмата», в 2018-м году. После сборов Рамзан Ахматович устроил банкет — пригласил основную команду и молодежную. Мы танцевали, веселились — прям как на свадьбе. Рамзан Ахматович пообщался с нами, дал советы. Когда я подошел с ним сфоткаться, он ударил меня в живот: «Где твой пресс? Надо качать!» А я три килограмма мяса съел до этого», — сказал Адамов.

С лета 2023 года он играет за «Оренбург» на правах аренды. До этого защитник выступал за «Урал» и «Ахмат».

В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) шесть матчей, не отметившись результативными действиями. «Оренбург» после восьми туров чемпионата располагается на 11-м месте в турнирной таблице. 24 сентября команда сыграет с «Пари Нижний Новгород» в гостях.

В Кубке России подопечные Давида Деограсии идут вторыми после ЦСКА, отставая лишь на одно очко. 21 сентября оренбуржцы сыграют с «Факелом».

Ранее Адамов рассказал об алкогольном сюрпризе от Карпина.

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