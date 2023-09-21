Экс-тренер «Спартака» не считает, что красно-белые преодолели кризис

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что кубковый матч красно-белых с «Пари Нижний Новгород» не показал, справился московский клуб с кризисом или нет. Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«Это матч был почти тренировочный, так как играл второй состав. Вот основой состав выйдет в субботу в матче с «Динамо», и мы посмотрим, справился ли «Спартак» со своими проблемами или нет», — заявил специалист.

19 сентября «Спартак» на выезде разгромил «Пари НН» (3:0) в матче группового этапа Кубка России. Голы на счету защитника Леона Классена (27-я минута), хавбека Кристофера Мартинса (90+2) и вингера Квинси Промеса (90+6).

В ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле сыграют против столичного «Динамо». Встреча пройдет 23 сентября, начало в 19:00 по московскому времени.

Ранее игрок «Пари НН» заявил, что его ударили кулаком в лицо в матче со «Спартаком».