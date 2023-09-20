Испанский футболист госпитализирован из-за проглоченной пчелы

Полузащитник австрийского футбольного клуба «Штурм» Хави Серрано пропустит ближайший матч Лиги Европы против «Спортинга» из-за того, что проглотил пчелу во время тренировки. Об этом сообщает Kleine Zeitung.

По информации источника, игроку была оказана медицинская помощь и наложен лед для снятия отека горла. Футболиста госпитализировали. Отмечается, что у испанца нет аллергии на пчел.

Матч между «Штурмом» и «Спортингом» пройдет 21 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне чемпионата Австрии Серрано принял участие в трех матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Серрано составляет €700 тыс. Его контракт со «Штурмом» действует до лета 2024 года.

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