Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» назвал ошибочным возвращение Роналду в клуб

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вспомнил об обстоятельствах, предшествующих трансферу португальского форварда Криштиану Роналду в английский клуб в 2021 году. Его слова передает The Athletic.

«Это решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были его принять, но оно оказалось ошибочным. Криштиану по-прежнему был одним из лучших нападающих в мире. Но следом нас ждал решающий период: «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», «Лестер» на выезде.

Затем «Челси» и «Арсенал», плюс матчи Лиги чемпионов. Все пошло не по нашему сценарию. К тому же, в коллективе всем нужно действовать сообща. Когда у нас что-то не получалось, было видно, что некоторые игроки и их эго выходят на первый план. Мы убедительно обыграли «Тоттенхэм» (3:0), но затем проиграли две игры подряд...» — рассказал специалист.

27 августа 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он становился трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

В ноябре 2022 года португалец дал скандальное интервью, в котором заявил, что клуб его предал. Он также раскритиковал главного тренера команды Эрика тен Хага, жестко прошелся по бывшему исполняющему обязанности наставника «красных дьяволов» Ральфу Рангнику и рассказал, что не стал переходить в «Манчестер Сити» после беседы с Алексом Фергюсоном.

Сейчас футболист выступает за клуб «Аль-Наср» из чемпионата Саудовской Аравии.

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