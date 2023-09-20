Газзаев поделился мнением о возможном матче между Россией и Камеруном

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался за проведение товарищеского матча между сборными России и Камеруна, передает «Спорт-Экспресс».

«Камерун — отличный соперник. Думаю, что это возможность для нашей сборной показать хорошую игру. Мы должны сыграть сильнейшим составом, который есть», — сказал Газзаев.

19 сентября журналист Иван Карпов сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) договорился с Федерацией футбола Камеруна о проведении товарищеского матча между командами. Отмечалось, что игра должна пройти 12 или 16 октября в России.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Федерации футбола Камеруна отреагировали на новость о матче с Россией.