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Газзаев поделился мнением о возможном матче между Россией и Камеруном

Тренер Газзаев о возможном матче с Камеруном: отличный соперник

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался за проведение товарищеского матча между сборными России и Камеруна, передает «Спорт-Экспресс».

«Камерун — отличный соперник. Думаю, что это возможность для нашей сборной показать хорошую игру. Мы должны сыграть сильнейшим составом, который есть», — сказал Газзаев.

19 сентября журналист Иван Карпов сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) договорился с Федерацией футбола Камеруна о проведении товарищеского матча между командами. Отмечалось, что игра должна пройти 12 или 16 октября в России.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Федерации футбола Камеруна отреагировали на новость о матче с Россией.

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