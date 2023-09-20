Сборная России может провести матч с Кенией

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч против национальной команды Кении, передает Telegram-канал «Мутко против».

Окончательного решения по проведению матча еще не принято.

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что одним из соперников России может стать Камерун.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром 1:1.

Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

Ранее в Федерации футбола Камеруна отреагировали на новость о матче с Россией.