Мостовой сравнил Карпина и Слуцкого

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что наставник сборной России Валерий Карпин обладает нормальными тренерскими качествами, передает «РБ Спорт».

«У Карпина нормальные тренерские качества. Он же играл в футбол. Кто играл в футбол, будет впереди тех, кто не играл. Тот же Леонид Слуцкий всегда будет на несколько ступенек ниже, чем те, кто играл», — сказал Мостовой.

В сентябре национальная команда России под руководством Карпина провела учебно-тренировочный сбор, в рамках которого сыграла три контрольных матча: две игры с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и один поединок с Катаром (1:1).

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял до 2022 года.

Ранее экс-тренер сборной России предложил создать совет, перед которым отчитывался бы Карпин.