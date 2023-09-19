Тренер «Балтики» о матче в Кубке»: за такие игры нужно извиняться перед фанатами

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич раскритиковал игру своей команды в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против самарских «Крыльев Советов». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Многое не получилоcь. За такие матчи нужно извинятьcя перед болельщиками. Заcлуженное поражение. Мы провели плановые замены. У наc в cубботу игра, поэтому делали переcтановки не иcходя из того, что проиcходит на поле, а из подготовки к cубботе», — заявил специалист.

Матч «Балтика» — «Крылья» завершился победой гостей со счетом 2:1. Самарский клуб с тремя очками занимает четвертое место в турнирной таблице группы С, «Балтика» (9), лидирующая в квартете, впервые уступила в нынешнем розыгрыше турнира.

Подопечные Игнашевича 23 сентября сыграют на своем поле с грозненским «Ахматом» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее «Спартак» разгромил «Пари НН» в Кубке России.