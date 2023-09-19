Легионер РПЛ о Дне Победы: боюсь представить, как его отмечают в Москве

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович признался, что удивлен празднованием в России Дня Победы. Об этом он заявил Sport24.

«Какую русскую традицию не понимаю? Это не традиция, а праздник — 9 мая. Для меня было удивлением, что его отмечают. Во время празднования Дня Победы прогуливался с семьей в центре Оренбурга по Советской улице: песни, военная техника, казалось, весь город вышел отмечать 9 мая.

Могу сказать одно: в России этот день отмечают с размахом. Для вас это важный праздник. Боюсь представить, как 9 мая отмечают в Москве и Петербурге», — сказал Гойкович.

Гойкович перебрался в «Оренбург» в 2020 году из боснийского клуба «Зриньски», в составе которого он выиграл чемпионат в сезоне-2018/19. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) все восемь матчей, не отметившись результативными действиями. «Оренбург» идет на 11-м месте, набрав восемь очков. В прошлом туре команда обыграла «Локомотив» в гостях (2:0).

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