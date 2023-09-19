Тренер ЦСКА Федотов оправдался за слова о «посторонних людях» в команде

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил свои слова о «посторонних игроках» в команде. Его слова передает Sport24.

«Неправильно выразил свои мысли. У нас есть обойма, и нужно двигаться с ней дальше. Так получилось, где-то не срослось. Работа велась, были проработаны многие варианты, но из-за мелочей и нюансов все рухнуло в последний момент. Но на этом жизнь не заканчивается. Надеюсь, мы будем продуктивнее в следующее трансферное окно», — сказал Федотов.

После закрытия трансферного окна в России Федотов, отвечая на вопрос о покупках и продажах игроков, назвал ситуацию великолепной и отметил, что в команде не осталось «посторонних людей».

Этим летом команду покинули полузащитники Хесус Медина, который перешел в «Спартак», и Бактиер Зайнутдинов, перебравшийся в «Бешикташ», а также Хорхе Карраскаль, ставший игроком «Динамо». ЦСКА пополнили защитник Келлвен и вингеры Виктор Давила и Аббосбек Файзуллаев.

После восьми туров чемпионата ЦСКА идет на седьмом месте в турнирной таблице.

Ранее ветеран ЦСКА раскритиковал атакующую линию армейцев.