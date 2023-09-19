Широков об игроках «Леон Сатурна»: чего меня бояться, я их пока не бил

Исполняющий обязанности главного тренера и генеральный директор «Леон Сатурна» Роман Широков в программе «Футбол России» заявил, что футболисты команды его уважают.

«Я не знаю, боятся или нет. Наверное, больше применимо пока «уважают». Чего меня бояться? Я их пока не бил.

Если про футболистов — наверное, они по задаткам такие же, как ребята, которые играют выше. Просто те выполняют это быстрее и схватывают тоже, чем которые есть у нас. Иногда, да, хочется поругаться, но я понимаю, что не все могут делать то, что делали на поле ребята, с которыми я играл», — сказал Широков.

Напомним, что в августе 2020 года он избил арбитра любительского матча Никиту Данченкова и был приговорен к 100 часам обязательных работ и выплате штрафа в размере 100 тыс. руб. за моральный ущерб.

6 марта 2023 года был назначен директором ФК «Сатурн» (Раменское), позднее сменившего название на «Леон Сатурн». 31 августа 2023 года стал исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода с этого поста Олега Кононова.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Широкова «нерукопожатным персонажем».