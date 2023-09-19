Экс-игрок «МЮ» включил российского игрока в 10 лучших чемпионата Франции

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин входит в десятку лучших игроков чемпионата Франции. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Головин прогрессирует с каждым годом. Поначалу ему мешали травмы, но последние полтора года он играет постоянно и на очень приличном уровне. Сейчас Александр — лидер «Монако», самый опытный игрок там. Думаю, Головин и в десятку лучших игроков чемпионата Франции входит, когда здоров», — сказал Канчельскис.

17 сентября «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» со счетом 2:2. Монегаски упустили победу на последней добавленной минуте. Головин стал автором первого забитого мяча «Монако» в этом матче. Стоит отметить, что россиянин провел часть матча с капитанской повязкой.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции пять матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после пяти туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

Ранее агент Головина рассказал, будет ли игрок постоянным капитаном «Монако».