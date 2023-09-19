В РФС рассказали о диалоге с ФИФА и УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) находится в постоянном диалоге с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу возвращения российских клубов и сборной на международные соревнования. Об этом рассказали ТАСС в службе коммуникаций РФС.

В РФС отметили, что в организации ориентируются на прямую коммуникацию с международными футбольными организациями.

«Ее содержание по договоренности сторон остается непубличным, однако существенно отличается от спекуляций и интерпретаций, публикуемых в прессе», — добавили в РФС.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи. Неоднократно футбольной общественностью обсуждался вопрос о переходе России в Азиатскую конференцию, но он не состоялся.

Ранее в УЕФА ответили на вопрос о возвращении российских клубов в еврокубки.