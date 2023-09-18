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Игрок «Зенита» объяснил, почему не покинул клуб летом

Игрок «Зенита» Сутормин: переговоры с ЦСКА и «Рубином» были безуспешны

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал РИА Новости об интересе «Рубина» и ЦСКА этим летом.

«Прямых переговоров с «Рубином» у меня не было, но был интерес, и все на этом остановилось. Что касается ЦСКА, то и с ним переговоры не завершились успехом. Поэтому я здесь, в «Зените», продолжаю работать. По поводу перехода в ЦСКА с Владимиром Федотовым не разговаривал. Но мы с ним держим связь, я его поздравляю с победами, с праздниками, у нас хорошие отношения, и, если есть какие-то вопросы, я могу позвонить», — сказал Сутормин.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Его переход стал одним из самых скандальных в лиге. Игрок сначала подписал контракт с «Рубином» из-за нежелания «Зенита» удовлетворять его требования. Сумма трансфера составила 50 тысяч рублей. Через семь дней за эту же сумму Сутормин перешел в петербургский клуб. За это время в составе команды он четырежды становился чемпионом России и трижды выигрывал Суперкубок страны.

В текущем сезоне Сутормин принял участие в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что экс игрок «Локомотива» принес «Зениту» крупную победу над «Рубином».

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