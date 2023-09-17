Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дзюба не стал отвечать на вопрос, почему он порвал на себе футболку

Игрок «Локомотива» Дзюба заявил, что не будет отчитываться за порванную футболку

close
100%
«Мир Российская Премьер-Лига»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Мир Российская Премьер-Лига»

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба отказался отвечать на вопрос о том, почему он порвал на себе футболку во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», передает «Чемпионат».

«Мне что, надо отчитываться?» — сказал Дзюба.

На 32-й минуте матча Дзюба пожаловался арбитру на дырку, которая образовалась на его футболке под мышкой. Потом Дзюба пошел к бровке и разорвал майку на себе полностью.

Красно-зеленые проиграли со счетом 0:2.

16 августа Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей за угрозы в адрес журналиста после окончания матча с самарскими «Крыльями Советов» в четвертом туре Российской премьер-лиги — футболист пообещал «засунуть телефон в одно место» представителю СМИ.

Ранее в «Локомотиве» сравнили Дзюбу с Халком.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях