Дзюба не стал отвечать на вопрос, почему он порвал на себе футболку

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба отказался отвечать на вопрос о том, почему он порвал на себе футболку во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», передает «Чемпионат».

«Мне что, надо отчитываться?» — сказал Дзюба.

На 32-й минуте матча Дзюба пожаловался арбитру на дырку, которая образовалась на его футболке под мышкой. Потом Дзюба пошел к бровке и разорвал майку на себе полностью.

Красно-зеленые проиграли со счетом 0:2.

16 августа Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей за угрозы в адрес журналиста после окончания матча с самарскими «Крыльями Советов» в четвертом туре Российской премьер-лиги — футболист пообещал «засунуть телефон в одно место» представителю СМИ.

Ранее в «Локомотиве» сравнили Дзюбу с Халком.