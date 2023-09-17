Головин поделился эмоциями от игры с капитанской повязкой «Монако»

Футболист «Монако» Александр Головин рассказал о своих эмоциях от того, что с 66-й минуты матча Лиги 1 против «Лорьяна» он играл с капитанской повязкой, передает «Спорт-Экспресс».

«Капитанская повязка? Не придаю этому большого значения. Так получилось, что после замен остался самым опытным на поле. Это дополнительная ответственность. Это приятно, но важнее было выиграть», — сказал Головин.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «Монако» точными ударами отметились россиянин Александр Головин и Фоларин Балогун, которому ассистировал Головин. За «Лорьян» точными ударами отметились Айегун Тосин и Ромен Февр, который отличился за минуту до финального свистка.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает первое место, набрав 11 очков. «Лорьян» располагается на 11-й строчке, имея в активе шесть баллов.

Ранее Александр Мостовой ответил на вопрос, надо ли Головину уезжать из «Монако».