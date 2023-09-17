Экс-игрок «Локомотива» принес «Зениту» крупную победу над «Рубином»

Петербургский «Зенит» крупно обыграл казанский «Рубин» в выездном матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В самом дебюте матча счет открыл Вильсон Изидор, который до сентября выступал за московский «Локомотив». Во втором тайме точными ударами отметились Матео Кассьерра и Клаудиньо.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 17 очков. «Рубин» располагается на 13-м месте, имея в активе шесть баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 18 очков.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют против «Локомотива». Встреча пройдет 24 сентября. Команды выйдут на поле в 16.30 по московскому времени.

«Рубин» отправится на выезд в Воронеж, где проведет встречу с местным «Факелом». Матч состоится 25 сентября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

«Зенит» является действующим чемпионом России.

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