Захарян объяснил, почему заболел в скором времени после переезда в Испанию

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян в интервью YouTube-каналу «Okko Спорт» перед матчем пятого тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» объяснил, как заболел в скором времени после переезда в Испанию.

5 сентября в клубе заявили, что Захарян пропускает тренировки из-за болезни.

«Я болел, пять дней провел в отеле. Подловил какой-то вирус, но сейчас все нормально, тренируюсь. Мне кажется, повлияла смена погоды: то жара, то дождь. Было прохладно как раз в те дни. Может быть, простудился. Не знаю. Сказали — вирус», — заявил футболист.

Матч между «Реалом» и «Реал Сосьедадом» состоится 17 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне Захарян принял участие в 24 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Команда заняла девятое место по итогам розыгрыша.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года, а сумма трансфера составила €12 млн плюс бонусные выплаты. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее Захарян пошутил про свои шансы забить «Реалу».