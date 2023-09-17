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Головин забил во втором подряд матче чемпионата Франции

Хавбек «Монако» Головин забил мяч в матче с «Лорьяном» в Лиге 1

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Global Look Press

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отличился в матче пятого тура чемпионата Франции с «Лорьяном», забив мяч.

Футболист отличился на 17-й минуте игры и сравнял счет. Ассист на счету полузащитника монегасков Юссуфа Фофана. Таким образом, Головин забивает во втором подряд в чемпионате Франции, также он оформил гол в поединке четвертого тура с «Лансом».

В матче «Лорьяна» и «Монако» перерыв, счет равный — 1:1.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. За все время в клубе футболист забил 26 мячей и сделал 33 результативные передачи в 180 матчах. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2026 года.

В прошлом сезоне «Монако» стал шестым в чемпионате Франции. 27-летний россиянин принял участие в 34 матчах сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет восемь забитых мячей и столько же результативных передач. В сезоне-2022/23 он побил свой рекорд по голам в Лиге 1. В новом сезоне россиянин в первых трех матчах результативными действиями не отметился. Футболист был вызван в расположение национальной команды России на сентябрьский сбор.

Ранее Головин ответил, хотел ли он уйти из «Монако».

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Футбол. Чемпионат Франции
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