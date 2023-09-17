Тарасова ответила, не помешала ли фигуристке Горбачевой история с ее побегом

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала вполне хорошим выступление фигуристки Алины Горбачевой в короткой программе на контрольных прокатах сборной России и заявила, что история с побегом не сказывается на спортсменке. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«А о чем она должна помнить? Сбежала всего на денек, ну что вы, ей‑богу», — заявила Тарасова.

Спортсменка тренируется под руководством Софьи Федченко. 16 сентября она представила короткую программу на контрольных прокатах сборной.

29 августа мать Горбачевой сообщила о пропаже дочери. Спортсменка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером. Фигуристка проживает вместе с ней в одной квартире.

Девушку искали в районе Покровской набережной. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. 8 сентября Федченко заявила, что побег Горбачевой не был связан с фигурным катанием.

Ранее Горбачева высказалась о своем побеге.