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Тренер «Зенита» объяснил, почему петербургский клуб становится чемпионом РПЛ

Тренер Тимощук: «Зенит» становится чемпионом, потому что ровно играет весь сезон

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук объяснил, за счет чего сине-бело-голубые умеют собираться в критический момент. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Настраиваем ребят. Нужно играть ровно на протяжении всего сезона. Поэтому мы и становились чемпионами в предыдущие годы. Если проигрываем сопернику в самоотдаче или настрое — сразу теряем очки. А когда мы собираемся и концентрируемся, то понятно, что мастерство наших игроков выше, чем у соперников.

Но тяжело быть настроенными на сто процентов к каждой игре, как со «Спартаком» или ЦСКА. Нам нужно менять менталитет в этом направлении, чтобы соперник не имел значения, потому что за каждую победу дают три очка», — заявил специалист.

Подопечные Сергея Семака пять раз подряд становились чемпионами России.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) зенитовцы в семи матчах набрали 14 очков и занимают четвертую строчку в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» с 17 баллами.

В ближайшем туре петербургский клуб в гостях сыграет с казанским «Рубином». Встреча пройдет 17 сентября. Начало в 16:30 по московскому времени.

Ранее игрок «Зенита» предложил докупить 30 бразильцев.

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