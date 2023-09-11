Дзюба ответил шуткой на просьбу болбоя

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба с иронией отреагировал на просьбу болбоя забить ударом через себя. Об этом сообщает Telegram-канал «железнодорожников».

«Ты хочешь, чтобы меня увезли в больницу? Через себя... Я даже на кровать через себя не могу упасть», – сказал Дзюба.

9 сентября основная команда красно-зеленых провела на «РЖД Арене» товарищеские матчи против своих молодежной и юношеской команд. Дзюба принял участие в обеих играх.

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год. В новом сезоне 35-летний нападающий провел шесть матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

После семи матчей РПЛ «железнодорожники» набрали 12 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда Михаила Галактионова сыграет с «Оренбургом». Игра пройдет 17 сентября, начало в 19:00 по московскому времени.

Ранее легионер «Локомотива» заявил, что не понимает Дзюбу.