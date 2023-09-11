Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дзюба ответил шуткой на просьбу болбоя

Форвард «Локомотива» Дзюба пошутил после просьбы болбоя забить ударом через себя

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба с иронией отреагировал на просьбу болбоя забить ударом через себя. Об этом сообщает Telegram-канал «железнодорожников».

«Ты хочешь, чтобы меня увезли в больницу? Через себя... Я даже на кровать через себя не могу упасть», – сказал Дзюба.

9 сентября основная команда красно-зеленых провела на «РЖД Арене» товарищеские матчи против своих молодежной и юношеской команд. Дзюба принял участие в обеих играх.

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год. В новом сезоне 35-летний нападающий провел шесть матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

После семи матчей РПЛ «железнодорожники» набрали 12 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда Михаила Галактионова сыграет с «Оренбургом». Игра пройдет 17 сентября, начало в 19:00 по московскому времени.

Ранее легионер «Локомотива» заявил, что не понимает Дзюбу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях