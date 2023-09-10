Тренер «Зенита» заявил, что понимает, почему Марио Фернандес бесит болельщиков

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос, понимает ли он, почему ранее выступавший за ЦСКА защитник петербургского клуба Марио Фернандес раздражает многих болельщиков. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Понимаю ли я, почему многих болельщиков сейчас так бесит Марио? Наверное, понимаю. Наверное, потому что он был в ЦСКА и оказался в «Зените. Такие переходы всегда будут носить какой-то неоднозначный характер. Лучше спросить самого Марио, как он принимал решение и что об этом думал. Думаю, все ответы мы получим, и это не будет так остро обсуждаться», — сказал Тимощук.

3 сентября «Зенит» в Москве сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Находившийся на скамейке запасных «Зенита» экс-футболист ЦСКА Фернандес побежал праздновать гол с одноклубниками.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой строчке, имея 11 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 17 очков.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с казанским «Рубином», а ЦСКА дома встретится с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что Фернандес наказан за нарушение после гола в ворота ЦСКА.