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Тренер «Зенита» заявил, что понимает, почему Марио Фернандес бесит болельщиков

Тренер «Зенита» Тимощук: я понимаю, почему Марио Фернандес бесит болельщиков

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос, понимает ли он, почему ранее выступавший за ЦСКА защитник петербургского клуба Марио Фернандес раздражает многих болельщиков. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Понимаю ли я, почему многих болельщиков сейчас так бесит Марио? Наверное, понимаю. Наверное, потому что он был в ЦСКА и оказался в «Зените. Такие переходы всегда будут носить какой-то неоднозначный характер. Лучше спросить самого Марио, как он принимал решение и что об этом думал. Думаю, все ответы мы получим, и это не будет так остро обсуждаться», — сказал Тимощук.

3 сентября «Зенит» в Москве сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Находившийся на скамейке запасных «Зенита» экс-футболист ЦСКА Фернандес побежал праздновать гол с одноклубниками.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой строчке, имея 11 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 17 очков.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с казанским «Рубином», а ЦСКА дома встретится с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что Фернандес наказан за нарушение после гола в ворота ЦСКА.

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