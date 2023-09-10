Теннисистка Соболенко призналась в употреблении алкоголя

Белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции после поражения от американки Кори Гауфф заявила, что выпьет в честь того, что она стала первой ракеткой мира.

«Поэтому, наверное, сейчас я не настолько расстроена. Но буду, так что точно пойду выпить. Да, мы, спортсмены, тоже иногда пьем, но немного. Стать первой ракеткой – это большое достижение, я горжусь за все годы тяжелой работы, которые помогли мне стать номером один в мире», — сказала Соболенко.

Встреча между Соболенко и Гауфф, которая продолжалась 2 часа 6 минут, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

Соболенко впервые вышла в финал US Open. На ее счету есть победа на Australian Open 2023 года. В финале она в трех сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

Для Гауфф эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». В 2022 году она играла в финале Открытого чемпионата Франции, где уступила в двух сетах Иге Свентек из Польши. 19-летняя американка начала карьеру в 2018 году. Свой первый турнир Гауфф выиграла в 2019 году, обыграв в Линце Викторию Остапенко из Латвии.

Ранее Соболенко заявила, что проиграла в финале US Open из-за того, что слишком много думала.